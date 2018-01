Nuevo sistema de transporte frenado por la “incertidumbre en lo económico”

El nuevo sistema de transporte de la ciudad no tiene fecha de implementación. Existe una enorme incertidumbre en relación a su puesta en marcha debido a la “incertidumbre en lo económico”, de acuerdo a lo que sostuvo la concejala del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Irízar. De esta manera le respondió al cuestionamiento llevado adelante por la edila del PRO Renata Ghilotti quien presentó un pedido de informes para conocer los motivos por los cuales se postergó su inicio.

En diálogo con la periodista Evelin Machain en Radiópolis (Radio2), la ex secretaria de Finanzas del Municipio de Rosario, aseguró: “Existe una gran incertidumbre en lo económico, fundamentalmente por los subsidios. Desde la gestión anterior venimos planteándolo porque tenemos 61 colectivos sin subsidios nacionales con 233 coches y 470 mil kilómetros. Ir a un nuevo sistema implica sumarle 118 unidades con mayor cobertura y mejores frecuencias. Necesitamos saber si existe la decisión de permitirnos mejorar el sistema porque volvimos a tener reuniones, desafortunadamente sin respuestas”.

Irízar mencionó los anuncios esgrimidos ayer por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich en materia de aumentos: “No tenemos certezas si los subsidios van a acompañar las paritarias –advirtió–el año pasado ya dieron señales de que iba a haber un recorte pero hoy es un punto de incógnita los subsidios de este año”, remarcó.

“Un tercer punto que implica una doble discriminación para Rosario es la homologación de la tarjeta Movi a la Sube. Ya hicimos mucho para ello porque no estar adheridos perjudica a los rosarinos que son beneficiarios de asignaciones universales por hijo, jubilados y pensionados y empleadas domésticas, son grupos que podrían pagar sólo el 45 por ciento de la tarifa y eso no sucede porque no se homologa la Movi a la Sube”, explicó.

Consultada sobre el pedido de informe de Ghilotti, observó: “Me extraña que la concejala le sorprenda por qué no lo hemos implementado” y lanzó: “Me gustaría ver a los concejales del PRO gestionar estos temas con nosotros”. Y destacó sobre el nuevo sistema: “Hasta tanto no se aumente la tarifa o haya certidumbre sobre los subsidios no se pondrá en marcha”.

“Los equipos técnicos están analizado distintos escenarios, se agotó el tiempo con Nación. Están trabajando con la intendenta como prioridad, queremos avanzar en una nueva licitación pero hay que darle una certeza económica”, advirtió. Luego, consideró que las nuevas unidades y la mejoría de las frecuencias implicarán un “costo superior” y descartó que alcancen los 15.12 pesos que arrojan las mediciones de costos. “Estamos trabajando en distintas alternativas y variables pero como mínimo necesitamos que se homologue la sube”. Finalmente, confió que establecer el mes de marzo para el lanzamiento del nuevo sistema es “aventurado”.