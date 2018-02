Nuevo "vespazo" para reclamar justicia, a tres meses de la muerte de Ito Seisas

A tres meses de la muerte de Ito Seisas, el muchacho de 32 años que perdió la vida en un accidente en la esquina de Salta y Ovidio Lagos cuando los semáforos estaban tildados, se realizó este martes a la noche un nuevo “vespazo” para exigir Justicia.

El encuentro consistió en realizar 13 vueltas en moto, en la plaza 25 de Mayo. Participaron amigos y familiares de Ito quienes renovaron el pedido de celeridad en la investigación judicial para determinar los responsables del hecho.

“A 90 días no tenemos nada. Seguimos pidiendo que se haga justicia para que no haya mas víctimas producto de la desidia, de funcionarios que no funcionan”, dijo al móvil del Tres Marcelo Seisas, el papá de Ito.

Además, indicó que a tres meses del siniestro no se hizo la pericia accidentológica ni tampoco se avanzó en determinar las responsabilidades de los funcionarios que tenían a su cargo de controlar a la empresa que mantenía los semáforos, cuya concesión cayó a principios de año.

El lunes 13 de noviembre por la noche murió Marcelo Seisas tras colisionar contra una camioneta con su moto Vespa en la intersección de Ovidio Lagos y Salta. Luego del accidente fatal, varios relatos coincidieron que el semáforo estaba tildado: no intermitente sino fijo, en rojo y amarillo.

Con el paso de las semanas posteriores al hecho, se sumaron testimonios de personas que aseguraron que los semáforos funcionaban irregularmente. A Rosario3.com llegaron numerosas fotos que marcaban reiteradas fallas en el sistema en la misma esquina.