Nuevo video con agresión a taxista reavivó la polémica en la terminal

Un taxista filmó cómo fue agredido por otros conductores en las paradas de la terminal de ómnibus Mariano Moreno. En el video se puede ver que un tachero le dice que "no va a cargar" pasajeros e incluso le quiso abrir la puerta del conductor a la fuerza.

Las imágenes circularon por las redes sociales aunque la Municipalidad señaló que el hecho ocurrió hace diez días. Más allá de la antigüedad de lo ocurrido, el hecho se sumó a varias denuncias, algunas de ellas registradas con celulares, sobre la existencia de una "mafia de taxistas" que controla la estación.

La polémica llegó al Concejo y dos edilas reclamaron que se instale una garita en el lugar para que exista una presencia continua, ya que durante la madrugada no hay personal de control.

El video

"Corré el auto. No vas a cargar", señaló un taxista al conductor que filmaba la situación. Al darse cuenta que era captado por la cámara del celular, le dijo: "¿Qué filmás, bobo? La concha de tu madre".

La grabación, publicada en la cuenta de Twitter del periodista Diego Fiori, vuelve a poner en la lupa sobre el manejo de los viajes en la terminal de ómnibus. Mujeres taxistas denunciaron en reiteradas oportunidades que hay una suerte de "mafia" que impide a algunos conductores trabajar con normalidad en ese lugar.

Mafia en #laTerminal & desidia de @MuniRosario q #noQuiere eliminar el patoterismo en el servicio público... Vean el vídeo, suerte q éste trabajador pudo grabar, zafar de una golpiza mayor y q le arrebataran el celular... Ayer otra Cám. de #Taxis denunció casos similares #Rosario pic.twitter.com/Q4pVKUSHS3 — diego fiori (@dhfiori) 10 de mayo de 2018

"Yo voy a cargar (pasajeros). Estoy laburando como cualquiera. Me cazoteaste (sic) y no me dejaste bajar (del auto). Me llevo mi viaje y fue", sostuvo el hombre que grabó el apriete.

Por su parte, el secretario de Control municipal, Guillermo Turrín, aseguró que el video circuló en las últimas horas pero tiene diez días de antigüedad. “Chequeamos a través de las cámaras la situación y averiguamos qué pasó", precisó.

Sobre las denuncias por ausencia de controles, el funcionario respondió: "Hay entre seis y ocho personas trabajando para el control de 6 a 24 con personal municipal”.

Turrín aclaró que no hay reglas internas de los taxistas. “El único reglamento que aplicamos es la ordenanza municipal. Las paradas son libres”, dijo y agregó que trabajan puntualmente en la terminal para que eso se cumpla.

“Los denunciantes dicen que no están (los trabajadores de control y seguridad). Hay una franja donde la circulación es menor y para optimizar recursos por ahí tenemos que llegar esporádicamente. Pero de las 6 a las 24 hay personal”, continuó.

Piden garita

Las concejalas María Eugenia Schmuck y Fernanda Gigliani denunciaron la reiteración de prácticas mafiosas en la parada de taxis de la terminal Mariano Moreno e insistieron con el pedido para instalar una garita de control permanente en calle Cafferata.

“Hay videos y documentales que acreditan que las apretadas siguen ocurriendo en la terminal y los funcionarios no se pueden hacer los distraídos”, dijo Gigliani a El Tres

“Es fundamental que se preserve el derecho de todos los taxistas a trabajar libremente, hay una asociación que decide quien puede parar o no en la terminal, y ajusticia al que no obedece con prácticas violentas y mafiosas. Vamos a efectuar denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación porque esto es grave y queremos que se investigue hasta el final para desbaratar la banda” explicó Schmuck.

“Esto no empezó ahora, hace años que se señala con preocupación esa parada. Hasta que se normalice la situación se necesita un puesto de control fijo las 24 horas”, afirmaron.