Ola de denuncias contra un pediatra por abuso sexual: los desgarradores testimonios

Un pediatra de Buenos Aires recibió una ola de denuncias en su contra por abuso sexual. La realizaron mujeres y hombres que aseguran haber sido atacadas por el profesional en su consultorio cuando eran menores de edad.

Se trata de Alberto Cirulnik, a quien la hija del ex ministro de Educación Daniel Filmus había denunciado semanas atrás junto a otras personas. Ahora las denuncias llegaron a 26 y la Justicia investiga.

"A los 8 años, Cirulnik me llevaba a acostar, me hacía masajes para que me relajara y me manoseaba el pene. Además, me pedía que yo le hiciera los mismos masajes a él", indicó una de las víctimas a Todo Noticias.

Por su parte, otra paciente dijo que recién ahora pudo contar lo que le pasó con el doctor Cirulnik hace 40 años. "En 1978 acudí a la salita de primeros auxilios en un hospital de Escobar en Buenos Aires porque tenía mucha fiebre. Entonces me atendió el médico que estaba de guardia. Y él le pide a mi mamá que me quitara la ropa, empezó a revisarme hasta que llegó a los genitales. Ahí empezó a bajar el tono de su voz y a hablar más pausado. Empezó a preguntarme si me tocaba. Yo le decía que no, pero él insitía porque no escuchaba lo que le estaba diciendo", relató la joven.

La causa, por abuso sexual y corrupción de menores, está radicada en el juzgado criminal y correccional 41.

A través de un comunicado, la Sociedad Argentina de Pediatría expresó su condena contra "todo acto de un adulto que violente los derechos de un niño" y agregó: "Si ese adulto es además médico pediatra, está faltando a los principios básicos de su profesión. No sabemos si el Dr. Cirulnik es realmente pediatra, pero ciertamente no es ni ha sido nunca miembro de nuestra institución".