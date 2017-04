Operativo cerrojo en la zona del casino: diez remises truchos al corralón

En tanto, durante el operativo, se remitió un auto particular cuyo conductor presentó un carnet de conducir apócrifo. El hombre fue detenido por personal policial y la actuación quedó comprendida en una investigación judicial sobre el accionar de una banda delictiva que se dedicaba a la fabricación de este tipo de documentos.

Un extenso e importante operativo de tránsito tuvo lugar este viernes en la zona sur de Rosario, cerca del casino City Center, con el saldo de 11 autos remitidos al corralón y un hombre detenido. Diez de esos vehículos fueron secuestrados en el marco de la operatoria de remises truchos, mientras que el restante es un auto particular cuyo conductor fue detenido por poseer un carnet de conducir apócrifo.

