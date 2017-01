Organizadores de la fiesta fueron allanados y presentaron un escrito a la Justicia

Live Art Producciones es la firma que realizó la producción de la fiesta electrónica en la madrugada del domingo pasado en el boliche Punta Stage, que es propiedad de Yameli SRL. La firma de Rosario ha organizado otras fiestas en la ciudad y la región, pero ahora su página de Facebook no está activa.

Si bien los dos responsables de Live Art, Alan V. B. y Gino P., aún no fueron imputados por los delitos que se investigan, su abogado Adrián Ruiz presentó escritos ante el fiscal provincial Walter Jurado y el juez federal Vera Barros, informó el periodista de Radio 2 Hernán Funes.

Personal de la Policía Federal allanó las oficinas de Live Art, la firma organizadora de la fiesta electrónica fatal de Arroyo Seco. Además, los dos titulares de esa productora rosarina presentaron escritos este miércoles al mediodía tanto ante la Justicia provincial, por las irregularidades y el desenlace fatal, como la federal, por la comercialización de estupefacientes. Hasta ese momento no estaban imputados ni había pedido de detención hacia ellos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo