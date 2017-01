Allanaron la Municipalidad de Arroyo Seco y el boliche Punta Stage

Finalmente, Oliva confirmó que “el boliche está clausurado” y que pertenece a la firma Yameli SRL, “compuesta por dos personas de Rosario y una de Correa”. Y acerca de rumores de una pronta reapertura sentenció: “Mientras nosotros gobernemos la ciudad, no va a volver a abrir”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo