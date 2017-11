Otra vez: semáforos "trabados" en una esquina con mucho tránsito

Una escena similar a la ocurrida el 13 de noviembre en Salta y Ovidio Lagos se vivió en la mañana de este viernes en la intersección de Alem y Ayolas, donde circulan una gran cantidad de vehículos. Los semáforos de la intersección estaban "trabados": uno en rojo, y el otro en rojo y amarillo. Dicha situación generó confusión en muchos conductores, que no sabían cuándo tenían paso.

Según comentaron comerciantes de esa zona a la periodista de De 12 a 14 (El Tres) Fernanda Rubio, el desperfecto comenzó a tener lugar pasadas las 8 de este viernes. "Esta es una zona de mucho tránsito", destacó el empleado de una carnicería.

En tanto, un automovilista que suele transitar por ese lugar dijo que "el que no pasa todos los días" por esa intersección puede confundirse. "Podría pasar lo mismo que en Lagos (y Salta)", señaló.

Otro conductor se mostró confundido ante la situación exhibida por las cámaras de El Tres. "Está clavado. No funciona. Es la primera vez que me pasa. ¿Qué hago? Si paso mal me pagás la multa vos", bromeó el hombre a la cronista.

Pasadas las 12.30 de este viernes, los semáforos quedaron intermitentes. Fue cuando se hicieron presentes empleados de Kapsch, empresa encargada del mantenimiento.