Otra vez tensión en el Concejo por reclamo de carreros

Para el funcionario la tracción a sangre está fuera de discusión. Así, no parece haber marcha atrás a la medida que prohíbe el uso carros tirados por caballos.

Por su parte, en contacto con el programa Radiópolis, de Radio 2, Gianelloni dijo que fueron unas 50 personas las que se manifestaron este jueves frente al Concejo. “Es difícil de medir porque no sé si todos eran carreros”, aclaró. Con todo, aseguró que fue un “grupo minoritario” que está en contra de la medida.

Pero esta vez la tensión fue mayor cuando encendieron una fogata en la entrada por calle 1º de Mayo que pronto se extendió sobre la puerta de madera. Las llamas fueron rápidamente contenidas y el daño no fue mayor.

