Carreros volvieron a encadenarse a la puerta del Concejo Municipal

“Llevamos pan, verdura, carne. Sacamos lo feo y comemos lo otro. También llevamos ropa que nos da la gente. Hoy estamos viviendo gracias a esto y si nos sacan el carri, de qué vamos a vivir”, se preguntó la mujer y anunció que no se irán otra vez con las manos vacías.

“Queremos seguir trabajando con el carro y el caballo, pero si ellos nos quieren ayudar para ver otra forma de seguir trabajando, lo hacemos. No queremos ser mantenidos. Queremos trabajar. Lo único que sé hacer es juntar la basura”, dijo Miriam y explicó que esa actividad informal hoy le permite juntar alrededor de 100 pesos diarios, y que si bien eso no es mucho, también es una forma de llevar comida a su casa.

Los trabajadores informales quieren que los reciban para analizar, junto a los concejales de la ciudad, la situación de las familias que no pueden seguir utilizando sus carros tirados por caballos para realizar sus habituales tareas de recolección de cartones y otros elementos.

