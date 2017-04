Otra víctima del "cuento del tío": estafaron a vecina del centro

Según fuentes oficiales, este nuevo caso se registró este jueves tras la denuncia de María, una mujer de 64 años que vive en España y el río. De acuerdo a su testimonio,María recibió un llamado telefónico de una persona que en principio se hizo pasar por su hija, pero como la mujer le aclaró que no tenía hijas, se corrigió y dijo que era su nieta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo