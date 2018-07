Otro caso de acoso en el Mundial: “Que me expliquen dónde está el chiste”

Un nuevo video registra el acoso callejero en Rusia 2018. La periodista María Gómez, cronista de la cadena de televisión Mediaset, compartió en su cuenta de Twitter un clip en el que se puede ver a un hombre abalanzándose sobre ella y dándole un beso en la boca mientras ella grababa una nota en la calle. La situación de acoso callejero se produjo el último sábado, en Moscú.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Este criticable momento para Gómez se produce apenas 48 horas después de la misma cronista aprovechara un móvil para criticar otras situaciones similares sufridas por trabajadoras de diferentes cadenas en sus conexiones y reportajes desde Rusia.

"Cada vez nos llegan más noticias de reporteras que, en este caso me incluyo a mí y a mi compañera Cristina García, mientras estamos trabajando los días de partido en la calle con aficionados hay maleducados, no voy a decir «listos», porque más bien son todo lo contrario, gente con copas de más o ni siquiera... que de pronto se lanzan sobre nosotras, intentan darte un beso o te molestan", reclamó, en diálogo con el periodista Nico Abad, que la escuchaba desde Madrid.

"Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. No sé si hace falta aclararlo, pero ¡basta ya de este tipo de actitudes! ¡Basta ya de este tipo de hombres!. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos, no somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto. Entendemos la euforia y la alegría, pero por favor, vamos a dejar ya este tipo de situaciones que parecen del Pleistoceno", concluyó.

Al episodio relatado por Gómez hay que sumar otras situaciones de acoso callejero que trascienden a las trabajadoras de prensa pero que tienen en común a otras mujeres.

El más resonado en Argentina es en de Néstor Penovi, el hincha local que fue expulsado del Mundial tras instar a una joven a rusa a decir lo que ella no comprendía valiéndose de las diferencias idiomáticas.

El video de Catherina se viralizó y provocó el repudio generalizado. El comportamiento misógino de Penovi determinó la sanción.