Otro día para pileta y escudo contra el sol

Las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los bebes y niños pequeños, personas mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas. Se requiere la toma de medidas preventivas, como no exponerse en la franja horaria de las 11 a las 17 y usar siempre un protector solar o pantalla de factor alto.

