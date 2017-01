Pami Rosario: “Queremos excluir las avivadas con medicamentos”

“Yo lo sé porque varios farmacéuticos me dijeron: «Mire doctora que le están dando medicación a los aminales porque ustedes no tienen control”, sostuvo la directora del Pami local y aportó ese argumento a las razones ya explicitadas para dar de baja subsidios.

Aludiendo al “comentario en off de dos o tres farmacéuticos”, la funcionaria afirmó que "algunos hasta le dan medicación al perro con lo que sacan de Pami”.

En un pasaje de la entrevista, Sánchez afirmó que la intención de auditar los subsidios y dar de baja a los que no cumplan con determinados requisitos, es la de “excluir las avivadas” e hizo un sorpresivo comentario en relación con los beneficiarios y sus mascotas.

