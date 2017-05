Para Garavano “no parece justo que se aplique la ley 2x1”

"Sin perjuicio de eso, y sabiendo que yo había hecho alguna valoraciones previas a la ley 2x1, vuelvo a señalar que me parece que tanto en este caso como en otros casos esa ley fue uno de los peores engendros, de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestros país", agregó y enfatizó: "Estamos pagando las consecuencias de una legislación desastrosa".

Garavano remarcó que la aplicación de la ley 2x1 fue "uno de los peores engendros" en materia de política criminal y que "no le parece bueno" aplicarla en "ningún escenario".

