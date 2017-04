Paro de médicos de Pami por demoras en el cobro de salarios

Según indicó en El Tres el secretario general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) Santa Fe, Eduardo Taboada, sucede “lo de todos los meses” en cuanto a las demoras. “Ya superamos el día 20 y no se han percibido los habares. Lo lógico y legal es cobrar antes del 5º día hábil, y están pagando el 25 ó 26 del mes”.

Trabajadores de Pami iniciaron este martes un “corte de crédito laboral” porque aún no cobraron los haberes correspondientes a marzo. Esperan que la situación se regularice esta semana.

