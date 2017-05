Pasajeros varados en el aeropuerto y otro vuelo suspendido por niebla

Ayer, el aeropuerto de Rosario también estuvo convulsionado, luego de recibir una amenaza de bomba al mediodía. Todo el personal había desalojado a un parque contiguo al edificio, pero pasadas las 13.30 pudieron regresar a sus puesto. La policía realizó tareas de rastrillaje, con resultado negativo. No se necesitó reprogramar ningún vuelo.

Desde el aeropuerto internacional Islas Malvinas, el periodista Fernando Carrafiello confirmó en Radiópolis (Radio 2) que este martes unas cien personas habían quedado varadas en la aeroestación debido a que el avión de la empresa Latam que debía arribar a las 7.40 no lo había hecho por cuestiones meteorológicas en Rosario. Según se difundió, debido a la presencia de bancos de niebla –el aeropuerto estaba inoperable hoy temprano, aunque después de las 7.40– en la ciudad, la firma había decidido no venir.

No era el único problema que generó la espesa niebla, que hizo que el aeropuerto quedara cerrado para operar a las 8 de la mañana. El avión de Aerolíneas que llegaba desde Ezeiza, y ya estaba listo para aterrizar, no pudo hacerlo y volvió a Buenos Aires. Esa misma nave es la que iba a salir más tarde hacia Iguazú, por lo cual ese vuelo fue cancelado.

Unos cien pasajeros que debían volar esta mañana a Lima, Perú, estuvieron varados desde la madrugada en el aeropuerto de Rosario debido a que el avión de la empresa Latam, no arribó a las 7.40, como estaba previsto. Desde la firma no brindaban respuestas concretas al tiempo que crecía el clima de confusión. Finalmente se informó que el vuelo vaa llegar a las 1930 y a las 20.30 partirá hacia Lima.

