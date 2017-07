Perotti: "Podemos defender mejor a Santa Fe"

En este sentido Perotti indicó que “después del fallo de la Corte Suprema a favor de nuestra provincia y de los tiempos que daba a las partes para ponerse de acuerdo no hubo comunicación sobre qué había pasado sobre este esquema de negociación, más allá de conocer un título acerca de que no se estaban poniendo de acuerdo".

Al respecto Perotti señaló: “Venimos estando desde el primer momento porque esta deuda no es de ningún gobierno es de los santafesinos y tenemos que ser custodios entre todos”.

