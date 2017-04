Piden el procesamiento de los detenidos por el secuestro extorsivo exprés

La madre de la víctima recibió "diversas comunicaciones" en las cuales amenazaron con cortarle un dedo y asesinar a su hijo si no cumplía con el pago de un rescate, que fue pactado en 85 mil pesos y alhajas de oro.

Los fiscales, que trabajaron junto a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y a la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina, atribuyen Diego G., Miguel Ángel C., Dionisio G., Jonatan S., Miguel P., José Luis P. y Nilce T. haber participado del hecho, cada uno en distinto grado.

