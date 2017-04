Piden juicio político para el juez que liberó al sospechoso del femicidio

Legisladores entrerrianos presentaron este sábado el pedido de juicio político contra Carlos Rossi. En tanto, el gobernador, Gustavo Bordet, señaló: "Espero que la Justicia pueda llevar adelante las transformaciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir".

El principal sospechoso por el femicidio de Micaela García fue detenido el 1° de diciembre de 2010 tras haber cometido las dos violaciones. Fue condenado a nueve años de prisión. Como los plazos corrían desde el momento de la detención, la liberación debía darse recién el 1º de diciembre de 2019. No obstante, quedó en libertad en julio del año pasado.

"Sin perjuicio de no contar con un pronóstico positivo de reinserción social -escribió Rossi- dictaminado por peritos, conforme las conclusiones arribadas por los Organismos de Ponderación Penitenciario y Judicial, los que se han apartado de la finalidad que inspira a este Instituto, con argumentaciones subjetivas de difícil refutación, desvirtuadas por las constancias probatorias arrimadas a esta secuencia, Wagner se encuentra posicionado favorablemente para acceder a la soltura anticipada de la manera por él impetrada", destaca el texto de su decisión.

Según publicó el diario La Nación, en la cuestionada resolución por la cual Rossi dejó en libertad a Sebastián Wagner –condenado por dos violaciones– el juez Rossi admitió haber recibido una recomendación para no autorizar su salida anticipada.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo