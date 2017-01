Piden sanciones para quienes agredan a trabajadores de la salud

Los hechos violentos en los que los profesionales de la salud terminan siendo blanco de ataques verbales y físicos por parte de pacientes, sus familiares o allegados, no dejan de sucederse. La situación preocupa a la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) Santa Fe, que solicitó sanciones para los agresores.

En las últimas horas, un hombre de 32 años fue detenido en el Hospital del Centenario momentos después de que un médico de ese efector denunciara que lo había agredido.

Según informó el secretario general del sindicato médico, Eduardo Taboada, al periodista Gustavo Poles (Radio 2), “el paciente agresor pretendía ser atendido antes y cuando el profesional abrió la puerta para llamar al paciente que seguía en la lista, recibió como respuesta un golpe de puño en la cara”.

“No sabemos gravedad de las lesiones todavía, pero nos preocupa la impunidad de estos hechos, sobre todo porque no reciben ningún tipo de sanción. Ahora intervino la policía, pero sabemos que el agresor no va a quedar detenido”, señaló el dirigente.

Taboada explicó que las autoridades les ofrecen apoyo, “pero parece que siempre hay una justificación para estos hechos". "Dicen que el médico no supo transmitir la noticia, que no atendió al paciente, o que lo miró mal; en fin, una serie de justificaciones que alientan a la gente a seguir agrediendo impunemente porque saben que no pasa absolutamente nada”, se quejó.

Amra realizó una presentación ante el Ministerio de Salud de la provincia en la que solicitan que se reforme la Ley 10.703 –Código de Faltas de Santa Fe– y se condene la agresión tanto a los profesionales de la salud como a los docentes.