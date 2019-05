Plaza del Congreso: “El caso está dilucidado, ronda temas personales”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó de plano un móvil político en el ataque en la Plaza del Congreso contra el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón quien resultó muerto y lo relacionó a “temas personales”. Hoy se concretó la detención de Luis Cano, familiar de Rafael Cano Caramona, el otro hombre detenido en el caso.

El sitio Infobae.com informó que Bullrich sostuvo en relación al hecho: "El caso está dilucidado, ronda temas personales que hasta que no lo tengamos absolutamente definido no lo vamos a decir por la familia", dijo la funcionario y agregó: "Acá no hay hipótesis de carácter político".

En declaraciones a Radio Mitre, Bullrich confirmó que hasta ahora hay dos detenidos vinculados al ataque que sufrieron el diputado y su asesor. "Tenemos dos detenidos, no son los que estaban en el auto, pero tienen involucramiento en algún tipo de soporte o logística", añadió.

Para la funcionaria "no hubo una organización de sicarios que en una moto sin patente se acercaron; acá había temas identificables y los pudimos identificar rápidamente tanto nosotros como la Policía de la Ciudad. Nos falta lo más importante que es detener a los dos autores directos que iban en el auto pero ya sabemos quiénes son".

“Preferimos en estos momentos no dar nombres porque tenemos que encontrarlos. Pero sabemos que esto es una especie de familia, de un clan. Nosotros lo definimos desde el primer momento, algo mafioso alrededor de este clan que llevó a este asesinato brutal de Yadón y las heridas que sufrió el diputado Olivares", agregó Bullrich.

En las primeras horas de este viernes, efectivos de la Policía Federal lograron la detención de Luis Cano, familiar de Rafael Cano Caramona, el otro hombre detenido en el caso. El arresto se produjo anoche en un edificio de la avenida Rivadavia al 1600, en el barrio porteño de Congreso. En el operativo, además, la Policía secuestró un arma.

Salud de Olivares

Consultada sobre el estado de salud de Olivares, la ministra comentó que anoche habló con Julio Martínez y le dijo que el diputado estaba delicado. "Es muy importante para nosotros no solamente que se mejore por su salud para que esté bien sino además para poder hablar con él sobre las circunstancias de lo sucedido", concluyó.