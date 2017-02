Pocos comercios rosarinos pusieron los carteles para transparentar precios

Los comercios que no cumplan con la normativa serán multados, dijo Diab, pero se les dará un tiempo prudencial para que se puedan adaptar al sistema y a la logística, “porque es todo muy reciente”, concluyó.

“De ahora en más los precios en efectivo deberán bajar porque venían inflados. De todos modos no creo que la implementación del nuevo sistema sea negativo en ninguno de los casos. El que tenía pensado comprar con tarjeta en cuotas lo seguirá haciendo, mientras que el quería hacerlo al contado, buscará la mejor opción que le presenten los negocios con el pago efectivo”, evaluó.

“El gobierno quiere que de ahora en más a los consumidores les quede claro lo que pagan por sus compras”, señaló Diab al programa Radiópolis de Radio 2 y agregó que: “Los comerciantes no tienen que trasladarles a los usuarios que abonan al contado los intereses implementados por las entidades financieras por las compras en cuotas”.

El objetivo del programa es combatir la inflación; sin embargo, para el presidente de la Asociación Empresaria, Ricardo Diab, los consumidores mantendrán sus pautas de compra. Los comercios que no cumplan con la normativa serán pasibles de multas.

