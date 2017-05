Ponen en marcha las tobilleras para presos: cómo funcionan

Como mostró Telenoche, una vez que el operador recibe la notificación del dispositivo de vigilancia electrónica debe llamar a la base fija de la tobillera, algo similar a un teléfono fijo que tiene un chip, con el que contará cada persona. En caso de que no responda en un período estimado de tiempo ni el detenido ni un familiar, se comisionará un patrullero al lugar.

Según manifestaron desde el Ministerio de Seguridad y de Justicia de Santa Fe, la tobillera enviará una notificación a la central del 911 cuando el sensor del dispositivo "no detecte calor humano" –esto puede ser cuando la persona se la quita o fallece–, cuando se aleja de la base fija una distancia mayor a la establecida en un horario no permitido.

El gobierno provincial deberá definir un protocolo con el Colegio de Magistrados de Santa Fe para fijar los criterios en común para otorgar las tobilleras. Es decir, el Ejecutivo le dará una herramienta de control a la Justicia para que pueda conocer si viola o no la orden judicial de una persona y serán los jueces quienes decidan a quiénes se les colocará.

Armando Faraoni, técnico de la Subsecretaría de Tecnologías y Planeamiento del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, comentó que el gobierno decidió que sean tobilleras y no pulseras por "una cuestión anatómica". "Para que una persona se las quite las tiene que dañar, y eso emite una notificación", precisó.

Tal como anticipó Rosario3.com en julio del año pasado, tienen un funcionamiento similar al de los botones anti-pánico o de pánico: la geolocalización se orienta gracias a la señal de las antenas telefónicas. Están conectados a la central de emergencias 911 y emiten notificaciones en tiempo real a los operadores. El periodista Hernán Funes (Telenoche, El Tres) mostró en vivo cómo funcionan. Se fijó, a modo de simulacro, que no podría salir del estudio de televisión en el horario que estaba el noticiero. Al irse afuera, la central del 911 recibió la información de que la tobillera salió del horario permitido del radio establecido.

