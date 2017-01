Por ahora sólo abrirán tres supermercados este domingo

Consultada sobre la situación de La Reina, observó: “Está preparando, analizando su situación comercial y judicial para no verse desprotegido, en compás de espera más allá de que pueda plantear desigualdad comercial”.

Solmi sostuvo: “Aconsejamos esperar porque hoy se hará la presentación de la Provincia para apelar el falo de inconstitucionalidad. Hay que ver si se habilita la feria judicial para tramitar el recurso que daría lugar a que en los próximos 10 días, si se admite se suspende ese fallo”, explicó y advirtió: “Pueden ser tiempos largos y se puede plantear desigualdad comercial. Lo esencial es ver si se habilita o no la feria”.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Verónica Solmi, de la Cámara de Supermercados de Rosario, confirmó que los supermercados Coto y Carrefour abrirán sus puertas los días domingo a partir de este 8 de enero luego de que la Justicia se expidiera entorno a la inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical así como también hará lo propio Jumbo, a través de la resolución de la Justicia en lo Civil y Comercial que habilitó su apertura. “Los otros no abrirán porque no iniciaron ninguna acción judicial con lo que hoy, lo que se plantea es que hay desigualdad entre iguales”, comentó.

El próximo domingo 8 de enero tres supermercados tienen previsto abrir sus puertas gracias a habilitaciones otorgadas por la Justicia. El resto de las firmas implicadas en la llamada ley de descanso dominicial, no seguirán sus pasos, de acuerdo a lo que expuso la Cámara de Supermercados de Rosario, que también advirtió que este martes, el gobierno provincial se presenta ante la Justicia para apelar el fallo de inconstitucionalidad . Esta acción podría modificar el escenario actual.

