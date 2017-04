Por lo ocurrido en Santa Fe, la barra de Boca se quedó afuera

La barrabrava de Boca no contó este domingo con sus líderes en el encuentro ante Arsenal, en la Bombonera, tras la decisión de la Justicia de impedirle el ingreso por los próximos dos años a 10 de sus referentes entre los que se cuentan Rafael Di Zeo y Mauro Martín. Es por el secuestro de armas de fuego en un colectivo la semana pasada, cuando la hinchada xeneize viajó a Rafaela .

