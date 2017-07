Preso por femicidio amenaza a una joven por chat desde la cárcel

Una joven denunció amenazas de parte de un hombre que está preso en la cárcel de Coronda por el brutal femicidio de Dayana Capacio.

Ambos habían iniciado una relación por Facebook y cuando la chica decidió cortar el vínculo, se enteró los motivos por los que el hombre estaba detenido.

“Al principio no me decía que estaba preso. Después me dijo que estaba por robo”, contó la víctima preservando su identidad en diálogo con la periodista Almudena Munera Muñoz.

Agregó que la relación duró un año y dos meses y al principio no hubo sobresaltos. Incluso ella fue a visitarlo varias veces a la cárcel.



Luego, sobre el final de la relación se enteró que el sujeto era quien mató a Dayana, la adolescente de 17 años de zona sur que fue encontrada sin vida en el año 2012 a la vera de la autopista a Buenos Aires.

El cuerpo presentaba heridas de arma blanca y dos balazos. Por el crimen, el ex novio de la víctima, en ese entonces de 21 años, fue detenido.

El padre de Dayana habló este lunes con el programa Telenoche (El Tres) sobre las amenazas a su nueva víctima: