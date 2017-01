Prorrogarán por 180 días la emergencia agropecuaria en Santa Fe

La situación requiere que como Estado estemos cerca y le brindemos contención a la gente, especialmente a los productores que no encuentran alternativas”.

El secretario indicó que “hemos estado recorriendo las distintas áreas afectadas por las lluvias y, más allá de que el evento climatológico aún no ha terminado y no tengamos estimación de las pérdidas, creímos necesario convocar esta reunión por la gravedad de la situación”.

