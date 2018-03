Prostitución en Independiente: "Si tuve sexo con un menor no me enteré"

Leo Cohen Arazi, el relacionista público investigado por una red de prostitución infantil en las inferiores de Independiente, aseguró que es un "perejil" en la causa.

En declaraciones al programa "Los ángeles de la mañana" afirmó: "Soy gay y pagué por sexo, pero siempre a mayores de edad. Si estuve con un menor, no me enteré porque parecía mayor. Y si soy culpable, pagaré por eso".

Arazi dijo que se presentará a la justicia en caso de que sea citado: "Mi defecto es que soy demasiado confiado y abierto, pero de ahí a trata de personas, abuso de menores, facilitación de la prostitución no".

"Cuando estoy en la cama me gusta pasarla bien, no me gusta sentir que el otro está obligado a algo", agregó.

"En la noche hay muchas personas y no voy a decir con quién me acosté ni me dejé de acostar porque eso queda entre cuatro paredes. Sí puedo decir que jamás entregué a nadie. Es más, soy celoso de mis relaciones y jamás podría ofrecer a alguien que está conmigo", sostuvo.