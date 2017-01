Pullaro sobre la comisaría 7ª: "Ante un robo debe llamarse al 911"

Ante la prensa, Pullaro admitió que las comisarías deben recibir denuncias y que se realizan "actuaciones administrativas" para determinar si al momento de la denuncia no hubo atención por parte del personal policial. "Si no estaba abierta (la comisaría) habrá sanciones disciplinarias", añadió.

