¿Qué es la generalización en los estudios y por qué es importante?

La generalización en los estudios consiste en aplicar los conocimientos que adquirimos previamente en distintas áreas, a esa nueva disciplina que queremos interpretar e incorporar. Esto quiere decir que no se trata de relegar lo que aprendemos a las definiciones que memorizamos o a los ejercicios que hacemos, ya que de ser así costará mucho más esfuerzo aprender algo nuevo por más que esté relacionado a lo ya incorporado.

