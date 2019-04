Qué pasó con Paula: testigo negó haber hablado de un aborto

Una nueva jornada en el juicio oral y público por la desaparición de Paula Perassi en el Centro de Justicia Penal de Rosario tiene lugar este jueves, tras el receso de ayer. Un testigo clave se desdijo y negó lo que había expuesto en relación al caso años atrás ante la Justicia.

De acuerdo a lo que informó la periodista Flavia Campeis de Síntesis, Ricardo Lugo, era una voz esperada a la hora de reconstruir la supuesta participación de Mirta Ruñisky como abortera de Paula. El hombre de 31 años, oriundo de Timbúes, quien tiene una hija en común con una de las hijas de la mujer, debía aportar claridad sobre los dichos de Vázquez, otro yerno de Ruñisky, quien en la jornada previa había declarado que “Roberto Bonetto (un colega taxista) y Ricardo Lugo me comentan que hay un caso de desaparición de una chica que la estaban buscando, que había fallecido en un aborto y que era responsable o autora del hecho habría sido Mirta Ruñisky. Pero son comentarios de terceros, a mi no me consta que haya sido así”.

Sin embargo, como viene sucediendo con varios testigos, Lugo negó todo y dijo “sobre esta causa no conozco nada, me entero por los medios”.

Este hombre fue cliente de la abogada Rita Porteiro, y ella fue quien le informó a Alberto Perassi, los dichos de él sobre su suegra y la posibilidad de que sea quien le hizo un aborto a Paula. Sin embargo, Lugo negó también esto y dijo que nunca habló sobre esta causa con la abogada sanlorencina y que ella solo lo representó en una situación que tuvo con su ex esposa e hija.

Sobre su vínculo con Ruñisky, Lugo aseguró que “la relación con mi suegra era mala, el conflicto se traspolaba de mi ex mujer a ella” y respecto a Vázquez dijo que “él creía que Mirta metía cizaña en eso (su relación de pareja) y ahí me entero que él denunció esas cosas. Me dijo que tenía la manera de destruir a Mirta y me invitó a que lo acompañara en su venganza, yo me negué y me dijo que ya me iba a enterar lo que iba a hacer”.

Cómo sigue

La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) comunicó que este jueves y viernes continúan las declaraciones de testigos de las defensas. Se extenderán a la semana que viene, durante los días lunes y miércoles. Luego, según Síntesis, llega el receso de jueves y viernes santo.

Se espera que la siguiente semana sean los alegatos de clausura, los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de abril. En tanto, para la semana siguiente sería el fallo final.