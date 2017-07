Quedó atrapado tres días en una cueva submarina sin oxígeno ni comida

El aire se comenzó a viciar y a medida que pasaba el tiempo el buceador iba perdiendo las esperanzas de que lo pudieran encontrar. “Creí que Guillem se había perdido, muerto y que nadie iba a ir por mí. Tenía dolor de cabeza y aunque estaba exhausto por la falta de oxígeno, me resultaba imposible dormir. Mi cerebro no paraba", recuerda.

"Decidimos que yo me quedaría y que Guillem iría a buscar ayuda. Él era más delgado y necesitaba menos aire. Mientras que yo tenía más experiencia en respirar el aire en la cueva, que tiene niveles de dióxido de carbono más elevados", explicó Gracia a la BBC.

