"Quiero denunciar que estamos en guerra con Irán y el presidente se tomó vacaciones"

El pedido de desafuero y prisión preventiva que dictó el juez federal Claudio Bonadío por el supuesto delito de "traición a la patria" que habría cometido la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorándum con Irán generó un temblor político y todo tipo de reacciones jurídicas.

Graciana Peñafort, abogada defensora de la ex mandataria en esta causa, eligió la ironía para cuestionar la figura jurídica que implica que Argentina está o estuvo en guerra con Irán, por el atentado terrorista a la Amia en 1994.

"Quiero denunciar que estamos en guerra con Irán, como nos ilustró Bonadío, y el presidente y comandante en jefe de la Fuerzas Armadas se tomó el finde largo de vacaciones", escribió en su cuenta de Twitter en alusión al viaje de Mauricio Macri con su familia a Córdoba.

Quiero denunciar que estamos en guerra con Iran, como nos ilustro Bonadio, y el presidente y comandante en jefe de la Fuerzas Armadas se tomo el finde largo de vacaciones — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de diciembre de 2017

Según la agencia NA, Macri viajó a la ciudad de Alta Gracia el jueves para pasar hasta el domingo unos días junto a la primera dama, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia.

Dr. Bonadio, quiero denunciar que en el año 2014 Aceitera General Deheza, Asociacion de Coop. Argentinas. Bunge Argentin, Cargill, Nidera, Noble Argentina S.A, Oleaginosa Moreno y Vicentin comerciaron con Iran..pais con el que como ud nos ilustro ayer, estamos en Guerra — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de diciembre de 2017

Peñafort dedicó otro tuit a "denunciar" a las empresas cerealeras que comerciaron con esa república islámica mientras, recalcó, el país estaba en guerra, siempre con un tono crítico al procesamiento de Bonadío que además de Cristina alcanzó al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia y ex candidato a vicepresidente Carlos Zaninni, quien fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente Luis D Elía, y otros ex funcionarios.

1. Leyendo a Bonadio me acabo de enterar que estamos en Guerra con Iran...desde 1994!!!...No se dieron cuenta ni Menem, ni De la Rua, ni Duhalde, ni Nestor ni Cristina. Tampoco se dieron cuenta los jefes del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de todos estos años — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de diciembre de 2017

1. Bonadio y su batalla a muerte con la constitucion nacional...Sostiene Bonadio que cuando la guerra de Malvinas, no hubo autorizacion del congreso para declarar la guerra, tal como exige el art. 75, inc 25 de la constitucion pic.twitter.com/V1OYekIJgd — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de diciembre de 2017