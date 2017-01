Reapertura dominical: “No se cubrió la expectativa de las cadenas”

La Asociación Empleados de Comercio se movilizó durante todo el fin de semana y llamó a los rosarinos a "no comprar" a través de volanteadas y manifestaciones.

Las tres citadas compañías abrieron este domingo en Rosario luego de medio año, amparadas en el fallo de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucional la ley provincial de descanso dominical a la que Rosario adhirió por ordenanza del Concejo. Otras firmas no pueden hacerlo porque no lograron aval judicial.

“El público se va reacomodando. Se puede acostumbrar –a raíz de la ley de descanso dominical– a no ir más al supermercado los domings, pero también se puede volver a acostumbra a ir” si se permite la apertura, según su visión.

“En líneas generales, no se cubrió la expectativa en virtud del esfuerzo que habían realizado las cadenas para atraer al público”, concluyó su análisis en contacto con el programa La primera de la tarde.

El titular de la AER señaló que jugaron distintos factores para evaluar los resultados de la jornada comercial. “Es una época del año donde la gente está de vacaciones y tal vez no sale a hacer compras, aunque también ayer –por el domingo– no era un día para ir al río, el día se prestaba para encerrarse en un supermercado, pero tampoco fue así”.

Por la mañana, con el mal tiempo, hubo poco movimiento en las once sucursales que reabrieron –cinco de Coto, cinco de Carrefour y una de Jumbo– aunque las ventas levantaron por la tarde.

Luego de la reapertura de once grandes supermercados de la ciudad en medio de la batalla judicial por el descanso dominical, desde la Asociación Empresaria de Rosario (AER) analizaron que la jornada del último domingo “no cubrió la expectativa” que tenían las tres cadenas (Coto, Carrefour y Jumbo) beneficiadas por recientes fallos.

