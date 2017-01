Reabrieron once supermercados y empieza una semana clave

Tres cadenas de supermercados abrieron este domingo en Rosario luego de medio año, amparadas en el fallo de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucional la ley provincial de descanso dominical a la que Rosario adhirió por ordenanza del Concejo. Otras firmas no pueden hacerlo porque no lograron aval judicial. Hubo poco movimiento de clientes por la mañana y aumentó por la tarde, mientras que el gremio se movilizó y llamó a los rosarinos a "no comprar" durante la jornada. Autoridades estatales constataron el funcionamiento pero, por ahora, sin poder labrar multas.

La disparidad de criterios y de fallos judiciales generó confusión en las últimas horas. Por lo pronto, Coto y Carrefour –con cinco sucursales cada uno– abrieron sus puertas por la declaración de inconstitucionalidad de la ley/ordenanza hecha por la Cámara. En cambio, Jumbo –un solo establecimiento– obtuvo un fallo favorable de la jueza en lo Civil y Comercial Silvia Cicutto, que concedió un planteo de "igualdad" con otras compañías.

Las tres firmas anunciaron su reapertura ni bien se conoció el fallo de Cámara y en algunos casos lanzaron durante la semana promociones y descuentos para este domingo, día en que finalmente se materializó la reapertura en todos los casos.

“El acatamiento a la ley fue correcto, salvo en aquellos que han obtenido una dispensa intermedia de la Justicia”, confirmó a Rosario3.com el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Pablo Diab.

Precisó que desde la cartera que coordina, al igual que agentes municipales que salieron a controlar, sólo “se realizaron las constataciones” ya que el amparo judicial les permite por ahora funcionar los domingos. En ese sentido, Diab señaló que las tres cadenas beneficiadas “abrieron todas sus sucursales en Rosario”, once en total.

Por su parte, trabajadores y delegados de la Asociación Empleados de Comercio (AEC) denunciaron presiones y repartieron volantes este sábado para invitar a los rosarinos a "no comprar" en esos comercios durante la jornada. También se movilizaron para reforzar la protesta.

Rosario se informa acerca del #DescansoDominical "No compres en Día Domingo " pic.twitter.com/rXwh62dc34 — Delegados Rosario (@DelegadosSuper) 7 de enero de 2017

Reclamo de paridad

Otros comercios de grandes superficies alcanzados por el cierre dominical aún no consiguieron avales judiciales para seguir ese camino. Tanto La Reina como Libertad hicieron planteos pero no pudieron abrir este domingo.

La Reina consiguió que la jueza Cicutto habilitara la feria para tratar un planteo similar al de Jumbo pero convocó a una audiencia para el martes próximo; mientras tanto, no puede operar el domingo. Libertad estaba litigando en la Cámara de lo Contencioso Administrativa y presentó durante la feria un recurso en el juzgado de Cicutto, pero le denegaron la habilitación, según un relevamiento que realizó el periodista de Radio 2 Hernán Funes.

Los empleados fueron a trabajar este domingo y desde el sindicato denunciaron presiones y amenazas con suspensiones o despidos para quienes pretendan continuar con su derecho a franco.

Además, delegados de la AEC realizaron este sábado una volanteada por la ciudad para pedir a los rosarinos que no compren en los supermercados el domingo y respeten el descanso dominical.

Las ventas no superaron las expectativas la ciudad dice si al #descansoDominical, los super vacíos,los trabjdores con su flia. @Rosariotres — Delegados Rosario (@DelegadosSuper) 9 de enero de 2017

Silvana Crocci, prosecretaria general de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, señaló a la agencia Télam que “estas tres cadenas abrieron con muy pocos empleados, dado que la mayoría eligió quedarse con su familia después de tantos domingos de gozar del descanso” y agregó: “A pesar de los aprietes y amenazas con suspensiones y despidos, sólo fueron algunos contratados y la gente más nueva".

Agregó que en una la solicitada publicada este domingo en los diarios locales los supermercados "dicen una cosa, que van a trabajar los que quieran, y después hacen otra. Y lo más importante es que la gente nos volvió a apoyar como antes porque abrieron pero no había movimiento, no había nadie, primero porque nos apoyan y segundo por la situación compleja del país", señaló la dirigente.

Apelación e inspecciones

La Provincia, la Municipalidad y AEC apelaron la resolución judicial; el pasado viernes hubo una audiencia para constituir el tribunal que definirá su habilitan feria para tratar el recurso (la sola habilitación no implica una modificación a la resolución de la Cámara). Como el juez Edgar Bacarat se excusó anteriormente, sortearon entre conjueces; salieron, en este orden: Juan Manuel Villaruel, Vázquez Ferreira y Luis Carreras Tietjen.

Después de este domingo, y si en la semana no hay una decisión judicial contraria, las firmas locales anunciaron que irán a la Justicia para lograr igualdad de condiciones.

La ley de descanso dominical rige en la provincia de Santa Fe desde julio del año pasado. Alcanza a los empleados de los grandes supermercados y cada municipio puede adherirse, de manera que en Rosario sólo están habilitados los domingos los pequeños almacenes y autoservicios, en la mayoría de los casos atendidos por sus dueños.