Renunció Isela Costantini a Aerolíneas Argentinas

Si bien no se trataba de una integrante del Gabinete de Ministros, la dimisión de Costantini se transformó en la primera baja del equipo de gobierno elegido por Mauricio Macri luego de asumir el 10 de diciembre de 2015.

"Es el fin de una etapa, se cumplió un ciclo", resumieron en el Gobierno, donde se imaginaban que la salida se podía dar en cualquier momento. De hecho, el Presidente ya eligió quién será el sucesor: Mario Agustín Dell'Acqua, ex Techint, quien estaba al frente de Intercargo, la operadora estatal que controla las rampas y los servicios aeroportuarios en el país.

Isela Costantini presentó este miércoles su renuncia a Aerolíneas Argentinas. La ex CEO de General Motors adujo "razones personales" para dejar el cargo que había asumido en enero de 2016. Sin embargo, según consigna el diario ambito.com, la funcionaria "decidió dar un paso al costado por las presiones gubernamentales que recibía diariamente para profundizar el ajuste en la empresa".

