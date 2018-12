Renunció el concejal Eduardo Trasante tras una denuncia de acoso

Eduardo Trasante presentó su renuncia al cargo de concejal luego de una denuncia por acoso. La propia fuerza política por la que llegó al cargo, Ciudad Futura, anunció la dimisión del ahora ex edil y comunicó que será “para participar voluntariamente del protocolo preventivo de violencias de género que viene funcionando” en esa fuerza política desde hace un año.

La renuncia fue “ante una reciente denuncia de un hecho de acoso agravado”, se indicó desde Ciudad Futura. En el comunicado partidario además se menciona que el protocolo indica que ante la denuncia se debe “correr a la persona de los lugares de referencia, poder o representación que tenga”.

“Como en Ciudad Futura todos somos iguales y no hay privilegios, se activa de la misma manera aunque se trate de un concejal”, añadió el texto explicativo.

“El patriarcado opera en todos los rincones de nuestra cultura y ninguna organización de ningún tipo está exenta de prácticas machistas que son la base para el desarrollo de las violencias. Lo que debería diferenciar a las organizaciones políticas es qué tipo de respuestas da cuando una situación aparece”, agregaron desde la organización política.



Ciudad Futura indicó también que el protocolo que puso en funcionamiento “no tiene una visión punitivista, sino que apuesta a mecanismos de trabajo político y colectivo de deconstrucción”.

“Eduardo seguirá aportando en otro espacio de Ciudad Futura mientras dure el proceso. El protocolo es todo lo contrario al linchamiento y no busca empujar a nadie al vacío, porque el feminismo no es un salto al vacío. El feminismo llegó para hacernos mejores. El feminismo no es solo la impugnación de este mundo, sino la posibilidad un mundo mejor”, agregó la fuerza política.

Trasante, padre de dos chicos asesinados y pastor evangelista, había asumido su banca en 2017. Ahora, tras la renuncia, Jesica Pellegrini asumirá la cuarta banca del bloque Ciudad Futura en el Concejo.

Monteverde: "Lo primero que hicimos fue creerle a la víctima"

El concejal Juan Monteverde se refirió este jueves a la renuncia de Eduardo Trasante y sostuvo que Ciudad Futura viene trabajado el caso desde hace 15 días.

Indicó que la organización preservará la identidad de la persona que hizo la denuncia de acoso y sostuvo que “se le creyó ni bien presentó el caso”.

Además, Monteverde dijo al programa Hoy es siempre todavía (Radio 2) que cuando hablaron con Trasante “asumió que fue una situación desubicada por el lugar que ocupaba”. Tras la renuncia, el ahora ex edil “seguirá en otro lugar de la organización política”, aseveró.

Monteverde dijo que el accionar de la fuerza política es propia de estos tiempos ya que “en otro momento estas prácticas de acoso estaban naturalizadas” e incluso dijo que “en otras fuerzas todavía se esconden”.

“Es una decisión que tomamos sin dramatismo. Todo fue por los carriles orgánicos y lo primero que hicimos fue creerle a la víctima, contenerla”, dijo Monteverde.

Finalmente, el edil de Ciudad Futura aclaró que no se trata de un caso de abuso sino de acoso. “No es un caso judicializable, sino que se trata de prácticas que no son propias de una persona que está en un lugar de poder”, concluyó.