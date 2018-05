Reunión en Casa Rosada por la marcha de la economía

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que la suba del dólar, que llegó a tocar los $23,30 para la venta en Mendoza, "no nos tiene que asustar" y reiteró que "la volatilidad es parte del aprendizaje del cambio flotante". Sus declaraciones a la prensa se dieron tras una reunión de gabinete en Casa Rosada, presidida por Mauricio Macri.

"Tenemos un Banco Central que tiene herramientas, recursos, para superar estas situaciones de volatilidad que no nos tienen que asustar. Es un aprendizaje de vivir en este contexto, muchas monedas de la región han tenido movimientos", explicó Peña.

"Las situaciones de volatilidad no nos tienen que asustar. Tienen que ser parte del aprendizaje de vivir con un tipo de cambio flotante", señaló ante la prensa. "Si no tuviéramos la flotación o no hubiera correcciones tendríamos atraso cambiario que afectaría al empleo y la producción", concluyó.

Por otro lado, el jefe de ministros reafirmó que la definición de las tarifas de los servicios públicos "no es un tema legislativo" sino que "corresponde a la potestad del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de las provincias", y celebró "la actitud de varios gobernadores" que "salieron a plantear con toda claridad" un postura en el mismo sentido.

"Nosotros estamos gobernando ahora y es natural que tengamos diferencias, pero lo importante es que tengamos acuerdos sobre cómo se resuelven las diferencias, cómo se encuentran consensos y cómo se logra salir adelante", sostuvo Peña en referencia a la polémica generada en torno a las tarifas.