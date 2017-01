Roban al lado de la subcomisaría donde se fugaron dos detenidos

Después del robo, el hombre manifestó que los agentes policiales fueron a tomar declaraciones. "Dijeron que iban a pedir que levanten rastros en el lugar. Esto fue ayer entre las 22.30 y las 23. Todavía no vino nadie", concluyó.

En la noche del jueves, delincuentes robaron y causaron destrozos en una vecinal que está casi pegada a la subcomisaría 21ª. En dicha seccional el pasado miércoles se fugaron dos detenidos que estaban en la zona de la cocina, con custodia. Aseguran que por la noche hay dos policías para todo el barrio y que Gendarmería no "entra" al barrio 7 de Septiembre.

