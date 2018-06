Rubinstein manifestó su apoyo a la despenalización del aborto

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, manifestó su apoyo a la legalización del aborto porque “el Estado tiene que velar por el bien colectivo”. El médico fue uno de los invitados al programa La noche de Mirtha, que conduce Mirtha Legrand, el último sábado.

El funcionario nacional también defendió en el envío las políticas económicas del gobierno al señalar que “estamos pagando desaguisados que se vinieron cometiendo en las últimas seis o siete décadas”.

Respecto del proyecto que busca despenalizar y legalizar el aborto y que tendrá que tratar en breve el Senado, Rubinstein destacó los alcances de la iniciativa y ante el rechazo de algunos sectores recordó que "los paradigmas y la noción de muerte han cambiado".

"Tenemos que adaptarnos, por supuesto, existen condiciones religiosas morales pero el estado tiene que velar por el bien colectivo", advirtió.

Asimismo, aclaró que cuando se logre la ley no será necesaria la hospitalización porque "existe aborto farmacológico" con la droga "Misoprostol que aún no ha sido autorizado en la Argentina" y que "no necesita internación, sino una consulta de control" o también "hay procedimientos minimamente invasivos".

En el tema del aborto, añadió, "existen múltiples dimensiones, no es algo trivial, no es una solución anticonceptiva".

"Es una tragedia pero existe y no se puede seguir soslayando", añadió el funcionario y desafió "o lo hacemos de manera donde el Estado tiene un rol protector con mujeres más vulnerables o nos desentendemos como hicimos desde hace décadas".

El rumbo de la economía

Rubinstein resaltó que al iniciar su gestión Cambiemos "éramos un país extremadamente frágil producto de desaguisados de las últimas décadas" y señaló que se hizo "muy difícil hacer los cambios en un escenario con 30 por ciento de pobres".

En ese marco, señaló que era necesario "acomodar la economía para salir de un escenario que tenemos" y apuntó que "esto genera enormes repercusiones", como las fluctuaciones cambiarias de los últimos días.

"Estamos pagando desaguisados que se vinieron cometiendo en las últimas seis o siete décadas", continuó.