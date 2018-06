Senadores de peso dicen que el aborto legal es “imparable”

Los dos jefes de los bloques mayoritarios del Senado, Miguel Pichetto del PJ y Luis Naidenoff de Cambiemos, manifestaron que el proyecto de aborto legal sería aprobado en la Cámara alta. “Habrá un efecto imparable y la ley va a salir”, expresó el legislador peronista.

La iniciativa, que ya fue girada a la Cámara alta, no tendrá “un debate muy largo”, aseguró Pichetto al diario Clarín. “Creo que con dos o tres semanas de tratamiento ya se podría votar. En Diputados ya hubo un largo debate. Ya hay mucha información. No hace falta”, comentó.

"No se puede ir en contra de la evolución de la sociedad y de las demandas de las mujeres. Hay cambios que se están produciendo en la sociedad, el que no evolucione no entiende hacia donde vamos", añadió el legislador peronista.

Además, manifestó que tras la media sanción “habrá un efecto imparable y la ley va a salir del Senado”. “Tengo confianza en que la ley va a salir”, subrayó.

Por su parte, Naidenoff dijo: “El senado tiene que hacerse cargo de la demanda ciudadana y legislar realidades. El aborto no es una cuestión de fe sino de salud pública”.

"Fue un gran avance lo de Diputados, una discusión muy madura. El Senado también es reflexivo. Cumpliremos con las audiencias y desde lo personal acompaño la idea de que el Estado asuma su rol en materia de salud publica. Cuando las cosas se dan, el Estado debe estar presente", sostuvo.

“¿Si podemos votarla antes del receso invernal? Puede ser, pero veremos”, concluyó el jefe del interbloque de Cambiemos.