San Nicolás: fieles se reunieron a rezar en la catedral tras el incendio

Por su parte, el intendente nicoleño, Ismael Pasaglia, expresó: "Estamos muy apenados: se ha perdido no sólo el altar mayor y el coro, sino piezas históricas como la imagen de San Nicolás de Bari, que tenía aproximadamente 200 años. Todo lo material lo vamos a reparar".

"¡Gracias a Dios no hay víctimas humanas! La catedral estaba abierta. Da mucha pena por la catedral misma y porque había cosas históricas, por ejemplo la imagen de San Nicolás, que era muy antigua. Son cosas valiosas que desaparecen", lamentó el flamante obispo de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago, que fue informado del incendio cuando estaba en Arrefices y regresó a la catedral.

Si bien no había confirmación aún, en el lugar se comentaba la posibilidad de realizar la misa del próximo domingo al aire libre, en la propia plaza.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo