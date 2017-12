Saquearon otra vez la carnicería: “Pedí seguridad pero no llegó”

Este martes Fabio contó frente a la cámara de El Tres el saqueo que sufrió el lunes por la noche, cuando delincuentes huyeron con toda la mercadería de su carnicería –unos 20 mil pesos en carne– y otros elementos de trabajo, entre ellos una balanza. Dijo entonces tener miedo de que volviera a pasar y este martes por la noche su temor se hizo realidad. A pesar de la advertencia pública y el pedido de seguridad, otra vez ladrones irrumpieron en su local de zona sur y huyeron con las donaciones que había reunido.

“Anoche (por este martes) alrededor de las 23 volvieron a entrar y me llevaron todo”, contó acongojado en diálogo con el periodista Ciro Seisas del programa A Diario (Radio 2).

El martes vecinos de la ciudad se solidarizaron con su historia y le acercaron algunas cosas: mercadería para reabrir el comercio e incluso una balanza. Pero no le dejaron nada.

Según fuentes policiales, la Policía de Acción Táctica (PAT) vio la secuencia del robo y alcanzó a detener a un sospechoso: Alan Leonel de 18 años. Pero llegaron demasiado tarde, el daño ya estaba hecho.

“Pedí seguridad pero no llegó”, continuó Fabio hasta que lo venció un llanto desconsolado. Aseguró no tener qué darle de comer a su hijo y se preguntó cómo seguir pagando su escuela: “Es terrible esto, no es justo”.

Este martes autoridades de Seguridad señalaron que impidieron siete robos masivos el lunes por la noche. No contaron la carnicería de Fabio. “Es terrible esto, no es justo”, lloró el carnicero.