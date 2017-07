Se agrava la situación de los trabajadores de los talleres Rioro

Y cerró diciendo que “la gran preocupación es que el 4 de agosto se está acercando y no hubo grandes aportes para destrabar este conflicto”.

“Pedimos que venga el presidente del directorio de la empresa, pero no han demostrado intención de continuar con el emprendimiento”, agregó el abogado.

Pablo Serra, representante legal de la UOM, habló con el periodista de Radio 2, Ariel Borderi, y confirmó que este martes a las 13 se llevará a cabo “una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo”. Y vaticinó que “en virtud de lo que ha mostrado la patronal, no vemos buenas expectativas para los trabajadores”.

De acuerdo a las proyecciones que maneja la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lo más probable es que la empresa decida retirarse definitivamente y cerrar sus puerta s. No existe deuda de la firma con los empleados y planean pagar “hasta el último centavo” antes de dar por finalizada su actividad en los talleres ferroviarios de Pérez.

Se acerca la fecha del 4 de agosto, día en que vencerá el plazo de la conciliación obligatoria , y las perspectivas no son buenas para los 70 trabajadores de los talleres ferroviarios Rioro, ubicados en la ciudad de Pérez. Este martes habrá una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo y el abogado del gremio anticipó que “en este tiempo la patronal no dio indicios de querer continuar con el emprendimiento”.

