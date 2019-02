Se armó: el fuerte cruce entre Granata y el abogado de Andrea del Boca

La acusación contra el padre de la hija de Andrea del Boca por maltrato y abandono sumó un nuevo capítulo este lunes, protagonizado por el abogado de la actriz y la periodista Amalia Granata.

Es que Granata había hecho una fuerte defensa de Ricardo Biasotti, el hombre cuestionado por la hija de Del Boca, asegurando que no es verdad lo que cuentan la actriz y su hija de 18 años.

"Vemos a estas chicas que tienen un pasado un poco flojo de los elásticos de la bombacha hablando y opinando de la vida de los demás de los argentinos, cómo tienen que educarse, cómo tienen que vivir, qué ética y moral tienen para juzgar si una chica de 18 años sufrió las cosas que tuvo que sufrir"., tiró Juan Pablo Floribello, abogado de Del Boca, en relación a las opiniones de Granata.

Tras las palabras del abogado, la periodista se expresó a través de su cuenta de Twitter y respondió a las críticas que recibió. "Qué lindo es tener la bombacha floja para poder cambiármela seguido y no tener olor a….. extorsión, posesión ilegal de armas, violencia doméstica etc etc etc", aseguró.

"Me olvidaba. ¿Por qué no salió en ningún diario los problemitas que tiene con su ex por maltrato? Misógino, violento y machista. #NiUnaMenos", agregó en la red social.