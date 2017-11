Se vienen relevos en la Armada por la crisis del submarino

La crisis del submarino Ara San Juan sacudió la estructura de la Armada, de la que se espera su descabezamiento en breve. Según trascendió, el presidente Mauricio Macri esperará que se concrete el hallazgo de la nave y luego procederá a relevar a la jefatura.

Según publicó el diario La Nación, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, inició ya 40 sumarios para deslindar responsabilidades en la Armada por la pérdida del submarino que todavía no pudo ser localizado. A esta medida, se le sumará seguramente, el relevo del jefe de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, y de toda la cúpula naval.

"Que se haya tomado la decisión de un relevo no quiere decir que se ejecute ahora. Hasta que no se resuelva el caso del submarino y se sepa qué pasó no hay novedades", explicó, categórico, una fuente del Gobierno,que transmitió el malestar con la conducción naval a raíz del manejo de la crisis suscitada por la explosión del submarino y el incierto paradero de sus 44 tripulantes.

"Los cambios se harán, pero ahora hay otras prioridades y su aplicación se retrasará un poco; pero difícilmente se dé marcha atrás", resumió un colaborador de Aguad. De acuerdo a esta versión, el ministro de Defensa venía trabajando desde hace varias semanas en una reestructuración de las Fuerzas Armadas.

El plan prevé un recambio en la conducción militar, que arrastrará a los jefes del Ejército, teniente general Diego Suñer, y de la Fuerza Aérea, Víctor Amrein. La finalidad es fortalecer el papel del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, conducido hoy por el teniente general Bari del Valle Sosa, tal vez el militar mejor considerado por el presidente Macri.