Seis consejos para estudiar subrayando textos

Volver a leer el texto una vez subrayado. Pintarlo no significa que ya lo aprendiste. Por eso una vez subrayado el texto es recomendable volver a leerlo, ver si tiene coherencia o si es necesario aumentar lo subrayado, e incorporarlo en la memoria.

Lectura completa del texto. Antes de empezar a marcar, se debe efectuar una lectura integral del texto. Esto permite captar rápidamente la idea general del mismo y los conceptos centrales de cada capítulo o apartado. Además, posibilita detectar párrafos que aisladamente puede parecer importantes pero una vez leído por completo el apunte resultan no tener mayor importancia.

