Seis diputados del Frente para la Victoria votaron a favor del desafuero a De Vido

El desafuero del ex ministro de Planificación Julio De Vido, votado este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, se logró gracias al aval de 176 legisladores, entre ellos, seis integrantes del Frente para la Victoria que desoyeron la orden del jefe de bancada, Héctor Recalde, quien llamó a no bajar al recinto.

Se trata de los sanjuaninos Alberto Tovares y Sandra Castro; la tucumana Miriam Gallardo; la formoseña Inés Lotto; la chubutense Ana Mará Llanos y la rionegrina María Emilia Soria. Esta última fue la única legisladora que pidió la palabra en la sesión especial y dio sus fundamentos para votar a favor de la quita de fueros de Julio De Vido.

Así argumentó su posición la diputada María Emilia Soria:

La patagónica revalidó su banca en la Cámara baja en las elecciones legislativas del pasado domingo bajo el sello del Frente para la Victoria al imponerse por 18 puntos al candidato de Cambiemos.

A esta altura, se descarta que el desaire de los legisladores del FpV a la jefatura del bloque kirchnerista contó con la venia de los gobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan), Juan Manzur (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Se trata de los únicos mandatarios peronistas aliados del Frente para la Victoria que salieron airosos de los comicios del domingo. Un dato no menor en tiempos de recambio parlamentario y de reorganización del Peronismo.

Previo a la sesión especial, en la que se aprobó el desafuero de Julio De Vido, el bloque kirchnerista decidió no bajar al recinto con el argumento de que no iban a convalidar "un plan de persecución de los opositores", según consideró el titular del bloque, Héctor Recalde. Por lo pronto algunos legisladores del FpV no convalidaron su postura.

Para llegar a los 176 votos, cuatro más que los 172 que marcaban los dos tercios en caso de asistencia perfecta, Cambiemos reunió 84 diputados propios; 3 aliados; 35 del Frente Renovador-UNA; 15 del Justicialista; 8 del Frente Amplio Progresista; 4 de la Izquierda; 3 del Frente misionero; 3 de Juntos por Argentina; el salteño Alfredo Olmedo y Alcira Argumedo, de Proyecto Sur.

Completaron los 176 los ocho respaldos sorpresivos mencionados anteriormente, además del exmassista Héctor Daer y los exkirchenristas Graciela Caselles, Sandro Guzmán, Andrés Guzmán y Ramón Bernabey. Por su parte, el cordobés Juan Pereyra, excobista hoy cercano al Gobierno provincial de Juan Schiaretti fue el único que se abstuvo al momento de la definición.

En cuanto a las ausencias, de las 79 totales, 66 pertenecieron al Frente para la Victoria-PJ; cinco al Movimiento Evita; dos a los riojanos del bloque Justicialista; dos al Frente Renovador; una al peronismo puntano; una al sindicalista Omar Plaini y la restante al bonaerense Eduardo Fabiani, además de la de Alfonsín.