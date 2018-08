Senadora calificó de "señoras gordas" a manifestantes del 21A

Uno de los discursos que sorprendió este miércoles en el Senado fue el de la legisladora chaqueña, María Inés Pilatti Vergara, que calificó de “señoras gordas” a los manifestantes del 21A, las marchas que se repitieron en todo el país para pedir por el desafuero y los allanamientos a la senadora Cristina Kirchner.

"¿Ustedes creen que esto no se va a dar vuelta, creen que esta payasada, esta cirqueada de la que están siendo cómplices, no les va a tocar a ustedes alguna vez? –disparó Pilatti Vergara desde la banca– Pueden especular con las señoras gordas que manifestaron ayer (por este martes) en el Congreso, pero en el barrio eso se llama traición y de la traición no se vuelve".

Luego, la senadora se explicó. Aclaró que “de ninguna manera” se refería al aspecto físico de los manifestantes sino al concepto de Arturo Jauretche para referirse a un sector de la sociedad.

"Señora gorda es una manera de conceptualizar, según Arturo Jauretche, hace más de 50 años, a un sector de la sociedad que tenía un pensamiento determinado respecto a temas que tenía que ver con la justicia social. Quiero que quede aclarado para que no haya ninguna interpretación de discriminación en mis dichos", dijo.

Y añadió: "Quería aclararle a la senadora (Silvia Beatriz) Elías de Perez que cuando en mi disertación me referí a las señoras gordas de ninguna manera me referí al aspecto físico, o a la gordura o los kilos que podemos tener de más, porque si no seguro estaría incluida yo en ese concepto, obviamente".